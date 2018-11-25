Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayına çoşkulu karşılama

KAYSERİ (AA) - AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, havalimanında partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Büyükkılıç için Kayseri Erkilet Havalimanı karşılama töreni düzenlendi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partililer ve vatandaşların yoğun katılımı ile karşılanan Büyükkılıç, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri için beklentisinin her zaman olduğu gibi yüksek olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kayserimizin tamamını kucaklayacak bir anlayış şeklinde bir çalışma yapmamız gerektiğini, tekrar onun söylemleriyle hatırlatıyorum. İnşallah el ele, gönül gönüle daha güzel günlere hep beraber ulaşacağımıza inanıyorum. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, 'ben' değil 'biz' anlayışı içerisinde, tüm ilçelerimizle kucaklaşacak, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Kayseri, Türkiye olacağız."

Büyükkılıç, "Biz Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının dava adamlarıyız. Verilirse hizmet yaparız, verilmezse verilen kardeşimizi sırtlarız. Bizde felsefe bu." dedi.

Eşine ve çocuklarına da teşekkür eden Büyükkılıç, havalimanında otobüsün üstüne çıkarak, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitap etti.







