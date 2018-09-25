KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Bilim Şenliği'nin 3'üncüsü bu yıl 28-30 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Eylül Cuma günü başlayacak şenlikte, birbirinden farklı aktiviteler gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 3. Kayseri Bilim Şenliği'nde 100'e yakın atölye, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve farklı temalarda etkinlikler yapılacak.
10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Kayseri Bilim Şenliği ücretsiz olarak hizmet verecek.