Kayseri Bilim Şenliği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Bilim Şenliği'nin 3'üncüsü bu yıl 28-30 Eylül'de gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Eylül Cuma...