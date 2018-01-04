Kayseri Bilim Merkezini 150 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Bilim Merkezi, bir yılda 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Kayseri Bilim Merkezine, düzenlenen etkinlikler kapsamında 150 bin ziyaretçi geldi.

Bir yılda 15 bin ziyaretçinin katılımıyla iki ayrı bilim şenliği, yaz bilim kampları, astronomi kampı ve öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında bilim merkezi, Kayseri ve çevre illerdeki bilim meraklılarının ilgi odağı oldu.