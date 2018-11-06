Kayseri Bilim Merkezi'nde yeni dönem hafta sonu atölyeleri başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Bilim Merkezi, geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesi için katkı vermek ve bilimi sevdirmek için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hafta sonu atölyeleri açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu atölyelerinde bilimsel temalı atölyelerin yanı sıra, robotik, kodlama ve sanat temelli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu atölyeleri ile katılımcılara gözlem ve uygulamalarla disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmanın yanı sıra bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İki haftada bir değiştirilen atölye etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

222 89 01 ve 222 45 67 numaralı telefonlardan kayıt ve randevu işlemleri yapılabiliyor ve daha geniş bilgi alınabiliyor.



