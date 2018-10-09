Kayseri Bilim Merkezi TÜBİTAK'ın dergisinde

KAYSERİ (AA) - TÜBİTAK'ın erken çocukluk dönemi için aylık olarak çıkardığı Meraklı Minik Dergisi ekim ayı sayısında Kayseri Bilim Merkezi'ni tanıtan bölümlere yer verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri'ye kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK'ın dergisine de konu oldu.

TÜBİTAK tarafından erken çocukluk dönemi için hazırlanan "Meraklı Minik" adlı dergi Göksu Karaca'nın çizimiyle çocukların Kayseri Bilim Merkezi gezisiyle başlıyor.

Dergide ayrıca Kayseri Bilim Merkezinin içinden ve dışından fotoğraflara yer veriliyor.



