Kayseri Bilim Merkezi farklı illerden öğrencileri ağırladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Kayseri Bilim Merkezine 7 ilden öğrencilerin geldiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi, Kayseri'deki öğrencilerin yanı sıra farklı şehirlerden okul gruplarını da bilim dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

Merkez, bu hafta sonu Sivas, Tokat, Adana, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş 450 kişilik öğrenci grubunu konuk etti. Farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, Kayseri Bilim Merkezinde bulunan sergi alanları ve planetaryumda eğitim aldı.

Öğrenciler ayrıca atölyelerde de farklı etkinliklere katıldı.