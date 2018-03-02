Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne doğru

KAYSERİ (AA) - Bu sene altıncısı düzenlenecek Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde yarışacak eserler için başvurular alınmaya başladı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Valiliği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivaline, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Animasyon dallarında 7 Nisan'a kadar başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.

Öte yandan yarışmada ulusal uzun film yarışması en iyi film ödülü 40 bin, uluslararası en iyi belgesel film ödülü 10 bin, uluslararası en iyi kısa film ödülü ise 10 bin lira olarak belirlendi.