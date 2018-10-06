KAYSERİ (AA) - İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucu Kayseri, "Altın bebek dostu il" olmaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı yürütülüyor.

Program kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıkları ve doğum hizmeti veren hastanelerden oluşturulan ekipler, konu ile ilgili eğitiliyor ve aldıkları eğitim doğrultusunda hastane uygulamalarını geliştiriyor.

Hastane uygulamalarının yanında yaptıkları sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağlayan iller arasında başarılı olanlar "Altın bebek dostu il" plaketi ile ödüllendiriliyor.

Bu program çerçevesinde Kayseri de bu plaketi almaya hak kazandı. Ödül töreni dün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu anımsattı.

Benli, anne sütünün mucizevi pek çok etkisinden dolayı annenin emzirmeye teşvik edilmesinin bebek sağlığı ve gelişimi açısından önemli bir konu olduğunu belirtti.







