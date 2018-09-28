KAYSERİ (AA) - Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde düzenlenen Kayseri 3. Bilim Şenliği başladı.

Anadolu Harikalar Diyarı yakınındaki bilim merkezinde düzenlenen ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 3. Kayseri Bilim Şenliği'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye'nin hem ekonomik saldırılardan hem de terör saldırılarından kurtulmasının yolunun katma değeri yüksek ürünler tasarlamak ve üretmekten geçtiğini söyledi.

Savunma sanayindeki yerli tasarım ve üretimlerin gurur verici olduğunu ifade eden Çelik, Kayseri Bilim Merkezi'nde de bilimsel altyapıya destek verdiklerini belirtti.

Kayseri Bilim Merkezi'nin herkes tarafından görülmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, genç nesilleri burada bilimle buluşturduklarını ve bilimi sevdirdiklerini dile getirdi.

Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin ise 3 gün sürecek şenliğe 20 kuruluşun stantlarıyla destek verdiğini ve şenlik kapsamında 100 atölye çalışması yapılacağını aktardı.

Şenlikte, Kadir Has Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Çağrı Beğ Koçer başkanlığındaki ekipte yer alan öğrencilerden Muhammet Ali Deliktaş, Ali Rasim Kuş, Ahmet Calp ve Ahmet Ilı'nın yaptığı ve "Halisdemir" adını verdikleri demirden yapılmış uzaktan kumandalı robot dikkati çekti.

Ayrıca Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin soğan kabuğu, çürük çilek gibi doğal atıklardan elde ettikleri tekstil boyaları da katılımcılardan ilgi gördü.