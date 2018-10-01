KAYSERİ (AA) - Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde düzenlenen Kayseri 3. Bilim Şenliği'ni üç günde 25 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bilimi daha geniş kitlelere sevdirmek için gerçekleştirilen Bilim Şenliği'ni, üç günde 25 bin kişi ziyaret etti.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 3. Kayseri Bilim Şenliği'nde 22 ayrı stant kurulduğu ve 100’e yakın atölyede farklı çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Bilimin topluma sevdirilmesi için çeşitli gösterilerin sunulduğu şenlikte güneş enerjili araç yarışı da gerçekleştirildiği kaydedildi.