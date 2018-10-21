Kayseri 2. Kitap Fuarı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Kitap Fuarı ilgi görmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü (AGÜ) İhsan Sabuncuoğlu fuarı gezerek, incelemelerde bulundu.

Vali Kamçı, Kayseri'de 700 bin kişinin kitap fuarını ziyaret etmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu ise kitap fuarından çok etkilendiğini ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol üyeleri daha sonra kitap stantlarını gezdi.