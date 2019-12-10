Son Dakika

KAYMOS'tan ağaç dikme seferberliği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) 30 bin fidanı toprakla buluşturacak. KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "Doğaya saygı sektöre katkı" sloganıyla ağaç dikme kampanyası...

Genel 10.12.2019, 18:42
KAYMOS'tan ağaç dikme seferberliği
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) 30 bin fidanı toprakla buluşturacak.

KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "Doğaya saygı sektöre katkı" sloganıyla ağaç dikme kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Üyelerinin desteğiyle 30 bin fidan dikmeyi planladıklarını ifade eden Yalçın, "Yeşil bir Kayseri, yeşil bir Türkiye" amacıyla yola çıktıklarını vurguladı.

Yalçın "Bizim kampanyamız Cumhurbaşkanımızın da 11 milyon fidan kampanyasına denk geldi. Orman Bölge müdürlüğümüzün desteğiyle fidanları Kızık Mahallesi arazisine dikeceğiz." diye konuştu.

#ağaç #Fidan #kayseri #Orman
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:41
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@