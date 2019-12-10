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KAYMOS'tan ağaç dikme seferberliği
KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) 30 bin fidanı toprakla buluşturacak. KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "Doğaya saygı sektöre katkı" sloganıyla ağaç dikme kampanyası...
Genel 10.12.2019, 18:42
KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) 30 bin fidanı toprakla buluşturacak.
Üyelerinin desteğiyle 30 bin fidan dikmeyi planladıklarını ifade eden Yalçın, "Yeşil bir Kayseri, yeşil bir Türkiye" amacıyla yola çıktıklarını vurguladı.
Yalçın "Bizim kampanyamız Cumhurbaşkanımızın da 11 milyon fidan kampanyasına denk geldi. Orman Bölge müdürlüğümüzün desteğiyle fidanları Kızık Mahallesi arazisine dikeceğiz." diye konuştu.
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