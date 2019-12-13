Son Dakika

KAYMEK'ten "bereket" temalı sergi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "bereket" temalı sergi açıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde Büyükşehir...

Genel 13.12.2019, 16:25
KAYMEK'ten
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "bereket" temalı sergi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan tarafından açılışı yapılan sergide, 26 branşta eserler sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, KAYMEK'in sanat ve mesleki eğitimde marka olduklarını belirterek, "Burada üretilen eserlerin pazarlamasını www.e38.com.tr üzerinden yapıyoruz. İlçelerimizdeki hanımefendilerin kurmuş oldukları kooperatifler vasıtasıyla ürettikleri tüm ürünlerin satışı da bu site üzerinden yapılabilecek." dedi.


#KAYMEK #kayseri
Yorumlar (0)
banner287
banner269
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:44
Öğle 12:40
İkindi 15:07
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@