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KAYMEK'ten "bereket" temalı sergi
KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "bereket" temalı sergi açıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde Büyükşehir...
Genel 13.12.2019, 16:25
KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "bereket" temalı sergi açıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, KAYMEK'in sanat ve mesleki eğitimde marka olduklarını belirterek, "Burada üretilen eserlerin pazarlamasını www.e38.com.tr üzerinden yapıyoruz. İlçelerimizdeki hanımefendilerin kurmuş oldukları kooperatifler vasıtasıyla ürettikleri tüm ürünlerin satışı da bu site üzerinden yapılabilecek." dedi.
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