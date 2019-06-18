KAYMEK yaz kursları başlıyor

KAYSERİ (AA) - KAYMEK'in yetişkinler için 35 farklı branşta açacağı yaz kurslarının kayıtları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları çocukların yanı sıra yetişkinler için de kurs faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

KAYMEK Akademi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Argıncık, Beyazşehir, Sümer, Turgutreis, TOKİ ve Ziya Gökalp tesislerinde kurs için kayıtlar başladı.

Yaz döneminde KAYMEK tarafından, Osmanlıca, İngilizce, ebru, diksiyon, gümüş takı işlemeciliği, kağıt rölyef, kumaş boyama, fön çekimi, autocad, 3DS max, dijital fotoğrafçılık gibi 35 farklı branşta kurs açılacak.

Kurslar 1 Temmuz’da başlayacak.