KAYMEK Sanat Galerisi açıldı

KAYSERİ (AA) - Hunat Medresesi önünde yer alan Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Çadırı, KAYMEK tarafından Sanat Galerisi olarak açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hunat Medresesi önündeki KAYMEK Sanat Galerisi’nde Türk-İslam sanatlarına ait eserlerin yer aldığı bir serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, KAYMEK sanat kurslarına katılan kursiyerler ile eğitimciler tarafından yapılmış eserler bulunuyor.

KAYMEK Sanat Galerisi'nde 150'ye yakın eser sergileniyor ve bazı el sanatları uygulamalı olarak gösteriliyor.



Tezhipten, ebruya, çiniden hat sanatına kadar birçok özel çalışmanın yer aldığı sergide, Maraş işi tekniği ve ebru sanatları uygulamalı olarak da gösteriliyor.

Sergide yer alan eserlerden Maraş İşi tekniğiyle ve hat sanatıyla yapılmış olan Osmanlı padişahlarına ait tuğralar vatandaşların büyük ilgisini görüyor.



Yağlı boya resim ve gümüş takı işlemeciliği ile yapılmış eserlerin de bulunduğu sergide toplam 150 eser yer alıyor.



