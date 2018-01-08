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Kaymaklı Belediyesi ödüllü sigara bırakma kampanyası başlattı

Kaymaklı Belediyesi tarafından ödüllü sigara bırakma kampanyası başlatıldı.Kaymaklı Belediyesi, düzenlendiği kampanya ile belde halkı arasında sigarayı bıraktığını taahhüt edenleri çeşitli hediyelerle ödüllendirecek. Kaymaklı Belediyesi,...

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:11
Kaymaklı Belediyesi ödüllü sigara bırakma kampanyası başlattı
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Kaymaklı Belediyesi tarafından ödüllü sigara bırakma kampanyası başlatıldı.

Kaymaklı Belediyesi, düzenlendiği kampanya ile belde halkı arasında sigarayı bıraktığını taahhüt edenleri çeşitli hediyelerle ödüllendirecek. Kaymaklı Belediyesi, Kaymaklı’yı sağlıklı bir toplum yapma amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçiriyor. Sigara içen Kaymaklı vatandaşlarını sigarayı bırakmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında sigarayı bırakan vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek. Kampanya hakkında bilgi veren Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma, sigaranın sağlığı, ekonomiyi, gelecek nesilleri tehdit eden önemli bir unsur olduğunu belirtirken, bu tarz faaliyetlerin toplumsal açıdan çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Elma, "Sigarayı bırakma kampanyasına halkımız, düzenlenen afişlerle katılıma teşvik edildi. Ödüllü sigarayı bırak kampanyasının amacı bir bırakma günü belirleyerek sigarayı bırakma fikrini oluşturmak, bırakmak isteyenleri harekete geçirerek yardımcı olmak, sigaranın zararları ve sağlıklı yaşam konusundaki genel bilinçlenmeye katkı sağlamak" diye konuştu.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların Kaymaklı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Ofisine müracaat etmeleri gerektiği belirtilirken 9 Şubat 2018 Cuma günü yapılacak törenle hediyelerin verileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 08.01.2018 10:17
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