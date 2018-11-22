Kaymakamı Akbulut'un mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, sırasıyla Ayrıtepe, Cebrail ve Sıram mahallelerini ziyaret etti.

Muhtarlarla birlikte mahalle sakinleriyle buluşan gelen Akbulut, vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

Ziyaretleri değerlendiren Akbulut ziyaretlerde, vatandaşlarla yüz yüze görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.

Gerektiğinde kapı kapı dolaşıp yaşlıları, hastaları, muhtaç aileleri ziyaret ettiklerini ifade eden Akbulut, "İsteklerini kayıt ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat için gitmek isteyip de çekingenliği nedeniyle gidemeyen vatandaşlarımıza da cesaret veriyoruz. Aynı zamanda incelemeler ve görüşmelerimiz sayesinde hem sorunların çözüm sürecini hem de en iyi hizmeti verebilme imkanını sağlıyoruz." dedi.

Kaymakam Akbulut'a ziyaretlerinde, ilçede görev yapan bazı kamu kurumlarının müdürleri de eşlik etti.