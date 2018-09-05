Kaymakam Zeyrek, Hüyük'e veda etti

KONYA (AA) - Yozgat'ın Yenikafalı ilçesine atanan Kaymakam Emre Zeyrek, Hüyük ilçesine veda etti.

Zeyrek, Hüyük Kaymakamlığı görevinin sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, 7 Mart 2017 tarihinden itibaren şerefle görev yaptığı Hüyük ilçesinden, 1 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine atandığını belirtti.

Hüyük'ün yerinin, kendisi için her zaman ayrı olacağını ifade eden Zeyrek, şunları kaydetti:

"Hüyük’te görev yaptığım süre zarfında şahısların menfaatini değil devletin ve milletin menfaatini gözeterek vazife yapmayı kendime düstur edindim. Hak bildiğim yolda yürümeye çalıştım. Bundan sonraki görevlerimizde de hayırlı hizmetler yapmayı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle tüm Hüyük’ü hemşehrilerimi saygıyla selamlıyor, görev yerleri değişen mülki idare amirlerine muvaffakiyetler diliyorum."