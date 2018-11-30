Kaymakam Yurdagül muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) - Ahırlı Kaymakamı ve Yalıhüyük Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçesinin mahalle muhtarları ile ayrı ayrı düzenlediği yemekli toplantıda bir araya geldi.

Yurdagül, toplantıda ilçeye yapılan projeler, güvenlik, altyapı, sağlık, eğitim, tarım gibi kamu hizmetleri hakkında bilgilendirmek için böyle toplantılar yaptığını ifade ederek, "Mahallelerin sorunlarının çözümü ve mahallelere daha fazla hizmet götürmek için mücadele ediyoruz." dedi.

Ahırlı dış mahallesi Akkise düğün salonundaki muhtarlar toplantısında her mahalle muhtarı ile tek tek görüşerek, mahalle sorunları konusunda görüş alış verişinde bulundu.

İkinci toplantı ise Yalıhüyük Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir lokantada Yalıhüyük muhtarları ile yaparak merkez ve dış mahallelerde sorun olup olmadığı bilgisini aldı.

Toplantıda muhtarların ortak isteği ise muhtarların yararlanabileceği bir muhtarlık binası oldu. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

Ahırlı ve Yalıhüyük’te yapılan her iki toplantıya Kaymakam Kadir Yurdagül'ün yanı sıra Akise mahallesindeki toplantıya Ahırlı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özlük, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe emniyet amiri ve muhtarlar katılırken, Yalıhüyük'deki toplantıya da Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Emniyet Amiri, Yazı İşleri Müdürü ve muhtarlar katıldı.



