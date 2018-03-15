Kaymakam Yılmaz'dan okuma yazma kurslarına ziyaret

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve eşi Kübra Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları ziyaret etti.

Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlkoklu/Ortaokulu ile Baharözü köyünde açılan okuma yazma kurslarını ziyaret eden Kaymakam Yılmaz, kursiyerlerle bir süre sohbet etti, taleplerini dinledi.

Yılmaz, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Kültürümüzde öğrenme beşikten mezara kadardır. Kursiyerlerimiz kurs bitirme belgelerini aldıklarında yaşamlarında çok büyük değişiklikler olacak. Kendilerine güven gelecek. Sosyal hayatın içerisinde işlemlerini kimseden yardım almadan ve kolayca yapabilecekler. Kursiyerleri bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.



İlçe genelinde 9 yerde okuma yazma kursu açıldığını, bunlardan 8'inin birinci birinin de ikinci kademe kurslar olduğunu aktaran Yılmaz, 76 kursiyerin kurslara katıldığını söyledi.

Ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun da hazır bulundu.