Kaymakam Yılmaz'dan öğretmenlere başarı belgesi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş İlçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, proje hazırlayan öğretmenleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Yılmaz, Ulaş Kaymakamlığının koordinesinde, Ulaş Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulaş Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen, Avrupa Birliğinden 500 bin lira hibe alan "Geleceği İşleyen Hünerli Eller" projesini hazırlayan Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hayrettin Doğan ve proje koordinatörü öğretmen Kadriye Epik'i makamında kabul etti.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyen Yılmaz, "İlçemizde böyle bir çalışmayı önemli buluyorum. AB destekli olarak yapılan bu projeyle gerçekten çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Proje kapsamında 36 kadın kursiyerimize telkari ve şippoyaki kursu verildi." diye konuştu.

Kaymakam Yılmaz, proje kapsamında mesleki vasfı olmadığı için iş bulamayan 25-64 yaşlarındaki kadınlara hayat boyu öğrenme kültürünün benimsetilmesi yolu ile iş gücüne katılımlarının sağlandığını ve aile ekonomisine katkı sunar pozisyona geldiklerini ifade etti.

Proje kapsamında ayrıca 12 öğretmene yaşam koçluğu sertifikası verildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şippoyaki, gümüş işlemeciliği, girişimcilik kursu ve yaşam koçluğu eğitimi için 4 eğitmen görevlendirildi. 36 kursiyer belirlenerek iki atölye oluşturuldu, 350 işlenmiş gümüş ve 400 işlenmiş şippoyaki ürünü elde edildi. Bu eğitimler sonucunda 18 şippoyaki eğitim sertifikası, 18 gümüş işlemeciliği sertifikası verildi.

Kursiyerlere değişik illerde geziler düzenlendi. Hayat boyu öğrenme festivali yapılarak, özverili çalışmalarla festivale toplam 3 bin 500 kişinin katılımı sağlandı. Festivalde kursiyerlerin yapmış oldukları el emeği göz nuru malzemelerinin bulunduğu sergi açılmıştı."













