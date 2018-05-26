Kaymakam Yılmaz'dan iftar ziyaretleri

SİVAS (AA) - İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın, vatandaşın evinde iftar yaptı.

Kaymakam Sayın ve eşi ve Özlem Sayın, ramazan dolayısıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Sayın, eşi ve kaymakamlık personeli, ilçe merkezinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Türkan Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Önceden hazırlattıkları yemeklerle gelen Kaymakam Sayın ve beraberindeki heyet, Yılmaz ile birlikte iftar yaptı.

Türkan Yılmaz, Kaymakam Yılmaz'ı ve eşini evinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kaymakam Bey ve eşinin sürpriz yaparak evime gelmeleri beni çok duygulandırdı. Kaymakam Bey benim evimde yemek yiyor, ne mutlu. Bugün benim bayramım." dedi.