Kaymakam Yılmaz'a veda yemeği verildi

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bilecik'in İnhisar ilçesine atanan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.

Bir restoranda verilen yemeğe, Belediye Başkan vekili Ahmet Turan Kanmış, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vekili Astsubay Üst Çavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Bir konuşma yapan Yılmaz, "Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğüm Ulaş Kaymakamlığı görevim tayinim çıkması sebebiyle sona eriyor. Bu süre içerisinde sizlerle her zaman yakından temas kurmaya gayret ettim. Devletimizin gülen yüzü olmak bizim en önemli görevlerimizdendir. Vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek bizim asıl gayemizdir. Devletimizin imkanlarını kullanarak insanlarımıza hizmet götürmek üzerimize bir borçtur. Bizler de görev yaptığımız süre içerisinde bu tür gayeleri şiar edinerek hizmet etmeye çalıştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Yemek sonunda Kaymakam Yılmaz'a çeşitli hediyeler verildi.