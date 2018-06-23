Kaymakam Yılmaz, okul inşaatını denetledi

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz İl Özel İdaresi tarafından ilçede yaptırılan Ulaş ilkokulu binasında incelemelerde bulundu.

İnşaatı tamamlanma noktasına gelen okulu gezen Yılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, incelemenin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından eskisi yıkılarak yeniden yapımına başlanan okul binasında 12 derslik, ana sınıfı, 2 laboratuvar, spor salonu ve idari bölümlerin bulunacağını söyledi.

Yeni okul binasının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulacağını aktaran Kaymakam Yılmaz, "Ulaş ilkokulu öğrencileri geçici olarak İmam Hatip binasında eğitim görüyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 200 öğrenci kapasiteli yeni binalarında ders başı yapacaklar. Ulaş ilkokulu ilçenin en eski okulu ve bu okuldan başarılı öğrenciler yetişiyor. İnşallah yeni binasıyla Ulaş ilkokulu hizmete başladığında vatanını, milletini ve bayrağını seven başarılı öğrencilerin çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, yeni okul binasının proje bedelinin de 3 milyon 235 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.