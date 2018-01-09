Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kaymakam Yılmaz, köy okulunu ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Irmak Köyü Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.Kaymakam Yılmaz, okul müdürü Ahmet Avan'dan okul hakkında bilgiler aldı.Yılmaz, ziyaret sonrasında yaptığı...

09 Ocak 2018 Salı 17:59
Kaymakam Yılmaz, köy okulunu ziyaret etti
banner230

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Irmak Köyü Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, okul müdürü Ahmet Avan'dan okul hakkında bilgiler aldı.

Yılmaz, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, öğrencileri ziyaret ederek onlarla birlikte zaman geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin başarılarının göğüslerini kabarttığını belirten Yılmaz, "İlçelerimizde başarılı öğrencilerin olması bizleri gururlandırıyor. Okullarımızın eksiklerini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz her zaman sizlerin yanındayız." diye konuştu.


Anahtar Kelimeler:
Irmak Köyü Atatürk OrtaokuluKaymakamı Fatih YılmazYahşihanZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim