Kaymakam Yılmaz, köy okulunu ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Irmak Köyü Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, okul müdürü Ahmet Avan'dan okul hakkında bilgiler aldı.

Yılmaz, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, öğrencileri ziyaret ederek onlarla birlikte zaman geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin başarılarının göğüslerini kabarttığını belirten Yılmaz, "İlçelerimizde başarılı öğrencilerin olması bizleri gururlandırıyor. Okullarımızın eksiklerini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz her zaman sizlerin yanındayız." diye konuştu.



