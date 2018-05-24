Kaymakam Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelerle iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerle iftarda buluştu.

İlçeye bağlı Kazanpınar köyünde ihtiyaç sahibi ailerle iftarda buluşan Kaymakam Yılmaz, ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarının şenlendiğini belirtti.

Bu ayın bereket ayı olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu bereketli ayda ihtiyaç sahibi aileleri ve yalnız kimsesiz yaşlı insanları unutmamak, soframızı onlarla paylaşmak, ramazanın güzelliğini birlikte yaşamak gerekir. Biz de Kaymakamlık Ulaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üyeleri ve gönüllü diğer memurların katılımlarıyla tespit edilen ailelerin sofralarına konuk olup, iftarımızı birlikte açıyoruz."

Yılmaz, ailelere yük olmamak için iftar yemeğini beraberlerinde götürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda 35 den fazla aileyi ziyaret edeceğiz. Amacımız devletimizin insana verdiği değeri ve sunduğu imkanları vatandaşlarımızla paylaşmak." diye konuştu.

Aile ziyaretine, Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş da eşlik etti.