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Kaymakam Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'u ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra basit i̇ğne teknikleri...

28 Aralık 2017 Perşembe 12:44
Kaymakam Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti
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SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'u ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra basit i̇ğne teknikleri kursunu ziyaret ederek kursiyer kadınlarla bir süre sohbet etti.

Kadınlara yönelik giyim, takı ve buna benzer açılan kursları önemsediğini ifade eden Yılmaz, "Kadınların meslek edindiği, sosyalleştiği, kaynaşma ve dayanışmayı artığı bu kurslar bizim için çok önemli. Kursiyerlerimiz, bu kurslarda meslek öğrenerek evlerinde maddi kazanç sağlayabilecek." dedi.

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KursZiyaret
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