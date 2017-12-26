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Kaymakam Yılmaz askerlerle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle yemek yedi.İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Erkan Özkan tarafından karşılanan ve yemekhanede İçişleri Bakanlığının...

26 Aralık 2017 Salı 15:24
Kaymakam Yılmaz askerlerle bir araya geldi
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SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle yemek yedi.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Erkan Özkan tarafından karşılanan ve yemekhanede İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre yapılan "Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun" duasının ardından Yılmaz'ın "afiyet olsun" demesi ile yemekler yenildi.

Yemeğin ardından Özkan ve askerlerle sohbet eden Yılmaz, tezkere alacaklara sivil hayatta başarılar dileyerek, "Bayrağımızın ve vatanımızın bekçisi Mehmetçiklerle yemek yemenin mutluluğunu yaşadım." dedi.

Programa İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Asker ZiyaretiUlaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz
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