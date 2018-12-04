Kaymakam Yıldız'dan Engelliler Derneği'ne ziyaret

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk'ü ziyaret etti.

Dernek binasında Ertürk'ten çalışmaları hakkında bilgi alan Yıldız, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Yıldız, "Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Sizlere elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. İmkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmaya çalışacağız." dedi.

Kaymakam Yıldız'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertürk ise "Engelli vatandaşlarımıza tanınan haklar bir bağış, iyilik değil, onların insan olmalarından kaynaklanan doğal haklarıdır. Onları insanca yaşatacak ortamları hazırlamak, üretici olarak topluma kazandırmak, toplumların en önemli görevlerindendir." ifadesini kullandı.