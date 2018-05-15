Kaymakam Yıldız ve Başkan Güney'den şehit annesine ziyaret

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Muhittin Güney, şehit annesi Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti.

Yıldız ve Güney, ziyarette, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde 2 çocuğunu şehit veren Gülşen ile sohbet etti.

Anne Muzaffer Gülşen de "Zor günlerimde yanımda oldunuz, desteklerinizi esirgemediniz. Anlamlı günlerde beni unutmayarak, mutlu ettiniz. Acımı paylaştığınız ve desteklerinizi esirgemediğiniz için sizlerden Allah razı olsun." dedi.

Ziyarete, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen de eşlik etti.