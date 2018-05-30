Kaymakam Vural'ın okul ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Vural ve beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giderek okul yöneticileri, öğretmenler ve hemşire yardımcılığı bölümünde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Okul müdürü Ali Türkmen'den okulla ilgili bilgi alan Vural, sınıfları da gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vural, öğrencilerin daha iyi mekanlarda eğitim görmeleri için devletin seferber olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Daha güzel bir gelecek için ve geleceğimizin daha aydınlık olması için hepimizin idealleri ve birer hedefi olmalı. Bu nedenle her arkadaşımız zamanını çok iyi değerlendirmeli ve sorumluluğunu bilmelidir. Bir eğitim öğretim dönemi daha sona eriyor. Derslerinde planlı ve gayretli çalışanlar karşılığını görecekler ve ileriki eğitim öğretimlerine yükselmeleri için de bir adım atmış olacaklar. Bizler devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Yeter ki sizler derslerinize daha özverili bir şekilde çalışın."

Kaymakam Vural, yaz tatilini daha iyi değerlendirmeleri konusunda öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunmasının ardından okulun kütüphanesi, sınıflar, bahçe ve diğer sosyal alanlarda incelemelerde bulundu.