Kaymakam Uzunoğlu velilerle buluştu

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, velilerle bir araya geldi.

Kaymakam Uzunoğlu, ilçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Okul Aile Birliği toplantısına katıldı.

Velilere uyarılarda bulunan Uzunoğlu, "Sizden istediğimiz birkaç şey var. Bunların başında sigara kullanımı geliyor. Özellikle bu konuya dikkat etmek geliyor. Sigara kullanımı yaygınlaşıyor. Bunu durdurmak istiyoruz. Bu konuda siz değerli velilerimize de ihtiyacımız var. Sizden isteğimiz çocuklarınızı sigara almaya markete göndermeyin." diye konuştu.

Sigarayla başlayan bağımlılıkların ileride daha kötü işlere yol açtığını aktaran Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Bir diğer konumuz ise teknoloji bağımlılığı, gün geçtikçe çocuklarımız teknolojiye daha bağımlı hale geliyor. Günde 2 saatten fazla internet ortamında bulunan kişiler internet bağımlısı sayılmaktadır. Bu konuda siz değerli velilerimizin daha duyarlı olmasını istiyoruz."

Toplantıya, okul müdürü Emin Danış, Okul Aile Birliği Başkanı Beytullah Gürbüz, öğretmenler ve veliler katıldı.