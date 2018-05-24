Kaymakam Uzunoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileriyle iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla iftarda buluştu.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Uzunoğlu, memleketin birlik ve beraberliğe bu günlerde daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülke için herkesin canla başla çalışması gerektiğini belirten Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizi daha iyi yerlere getirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Buna tabi ki STK temsilcileri de ortak olmalıdır. Güzel ilçemizi daha güzel yerlere getirmeliyiz. Çünkü devletimiz her türlü yatırımları veriyor. Bu yatırımları daha etkin hale getirmekte sizlerin ve bizlerin görevidir. Birlik içerisinde olmalıyız. Dayanışma ve desteğe ihtiyacımız var. Hepimizin ortak noktası memleket meselesidir."

İftar programına AK Parti Sivas milletvekili adayı Rüstem Yüce de katıldı.