Kaymakam Uzunoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Uzunoğlu mesajında, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden varoluşunun sembolü olan ve milletin tarihteki en büyük başarılarından biri olan Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutlamanın sevincinin ve coşkusunun yaşadığını belirtti.



Cumhuriyet'in, her şeyini kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadele ile elde ettiği büyük bir zafer olduğunu ifade eden Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in ilanı sadece bir yönetim değişikliğinden ibaret değil, milletimizin sahibi olduğu coğrafyadaki bin yıllık asil duruşunun, yeni ve çağdaş zihniyetinin de bir tezahürüdür. Cumhuriyetin ilanı rejim değişikliğinden ziyade, bir zihniyet devrimini ifade etmektedir. Bu zihniyet devrimi, bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye’nin temelini oluşturmuştur. Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri eşit vatandaşlık hakkıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, eşsiz fedakarlıkla milletimizin gönlünde taht kuran ve ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nızı yürekten en kalbi duygularla kutluyorum."