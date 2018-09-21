Kaymakam Turan'dan şehit ailelerine ziyaret

KONYA (AA) - Doğanhisar Kaymakamı Armağan Turan, beraberindeki heyetle Deştiğin Mahallesi’nde ikamet eden şehit yakınlarını ziyaret etti.

Kaymakam Turan, evlerinde ziyaret ettiği şehit yakınlarıyla sohbet etti, devletin ailelerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Şehit yakınlarına kapısının açık olduğunu belirten Turan, "Devlet olarak, millet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sizler özenle yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit verdiniz. Millet olarak size vefa borcumuz var, hakkınızı helal edin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretler sırasında Kaymakam Turan’a, Garnizon Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Ok, İlçe Emniyet Amiri Serhat Çelik ve İlçe Müftüsü Yusuf Acar eşlik etti.

