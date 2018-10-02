Kaymakam Sezer şampiyon sporcuları tebrik etti

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Kırşehir'de düzenlenen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Süleyman Sevim İller Arası Wushu Sanda Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcuları makamında ağırladı.

Kaymakam Sezer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir'i, takım antrenörü Halit Erdemir ve sporcuları tebrik etti.

Sezer, yaptığı açıklamada, sporun her dalına destek olacaklarını söyledi.

Geldiğinde tüm okullara öğrencilerin çeşitli sportif faaliyetlere teşvik edilmesi talimatı verdiğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Spor yapan öğrencilerin sanıldığının aksine dersleri de çok iyi olmaktadır. Biz sporun her dalına elimizden geldiğince destek olacağız. Ayrıca ilçemizde müsabakalar yapılaması için de tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceğiz. Burada yapılacak müsabakalar hem ilçenin tanıtımına, hem sporun ilçede yaygınlaşmasına, hem de ilçeye ekonomik bir girdi sağlanmasına katkı verecektir."