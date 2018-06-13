Kaymakam Şahin'den şehitlik ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Şahin ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehit aileleriyle de sohbet eden Şahin, ziyaret sonrasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ve şehit aileleriyle gazilere yardımlarda bulundukları söyledi.

Şehitlik ziyareti yaparak dua ettiklerini belirten Şahin, "Devlet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yardımcısı olmaya hazırız. Onların aile durumları, sağlık durumları her zaman kontrolümüz altındadır. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." diye konuştu.