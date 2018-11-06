Kaymakam Şahin, yol kontrolüne katıldı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol uygulamasına katıldı.

Kırıkkale-Kulu karayolu Doğanay Mahallesi mevkisinde yol emniyet kontrolü yapan polis ekiplerini denetleyen Şahin, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, yaptığı açıklamada, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerinin sayesinde huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Şahin, kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığını belirtti.

Yol uygulamasında, emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.