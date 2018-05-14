Kaymakam Şahin, kütüphane açılışına katıldı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, Bahşili Barbaros İlkokulunda Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kaymakam Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaların öğrencilerin ufkunu açacağını söyledi.

Her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirten Şahin, kütüphaneye emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okul müdürü Sebahat Gültekin ise bu tür sosyal sorumluluk projelerinin ve etkinliklerin her zaman öğrencilere faydalı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Şahin ve beraberindekiler kurdeleyi keserek kütüphanede incelemelerde bulundu.