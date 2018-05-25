Kaymakam Şahin, gazileri ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, ilçede bulunan beş gaziyi ziyaret etti.

Kaymakam Şahin, ziyaret sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayı dolayısıyla gazileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Devlet olarak her zaman gaziler ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Şahin, "Ramazan ayı dolayısıyla dertlerini dinledik. Sorunlarını ve taleplerini not aldık. Bunları iyileştirme adına çalışmalarımızı başlatacağız. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz bizlerin başımızın tacıdır. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.



