Kaymakam Pektaş'a ziyaret

SİVAS (AA) - "Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" adlı ortaokullar arası kitap okuma yarışmasında il birincisi olan Mehmet Emin Tuna Ortaokulu öğrencisi Haşim Efe Aydemir ve beşinci Enes Tulumcu ile altıncı Sefil Selimi Ortaokulu öğrencisi Mehmet Emin Güner, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret etti.

Pektaş, 4500 öğrenci arasından ilk 10'a girmenin kolay olmadığını, öğrencilerin önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

"Marifet iltifata tabidir" düsturu gereği öğrencilerin takdir ve taltif edilmesinin başarının önemsenmesi ve devamlılığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Pektaş, öğrencileri kutladı.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de "Öğrencilerimize 750 adet kitap Şarkışla Kaymakamlığı tarafından alındı. Bu nedenle Kaymakamımız Sayın Akif Pektaş'a tüm öğrenciler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İl genelinde yapılan yarışmaya 4500 öğrenci katıldı. Şarkışla'dan 3 öğrenci ilk 10'a girdi. Öğrencileri tebrik ediyorum." dedi.

Ziyarette Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Müdürü Abdullah Kılıç ve Türkçe öğretmeni Murat Güven, Sefil Selimi Ortaokulu Müdürü Yusuf Doğan ve İngilizce öğretmeni Mustafa Yıldız da hazır bulundu.