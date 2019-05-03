Kaymakam Pektaş, Türkiye 3'üncüsü olan öğrencileri kabul etti

SİVAS (AA) - TUBİTAK 13. Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye 3'üncüsü olan Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Pektaş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilerin bundan sonra daha başarılı çalışmalar yapacaklarına inandığını dile getiren Pektaş, "İnşallah başarılarınız daim olur. Bundan sonra daha çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bilgi, çağımızdaki en güçlü silah. Artık devletler birbiri üzerinde egemenlik kurmaya çalışırken topla tüfekle bu işi yürütmüyor, teknolojiyle yürütüyorlar, bilgiyle yürütüyorlar. Bizim geleceğimiz olan sizler, teknolojik dönüşümü, gelişimi sağlayarak inşallah 2023-2071 hedeflerine taşıyacaksınız." dedi.







