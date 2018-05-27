Kaymakam Pektaş şehit aileleriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, kaymakamlık tarafından düzenlenen ve şehit aileleri, gaziler ile muhtarların katıldığı iftar programına katıldı.

Şemsi Efendi Konağı'nda düzenlenen programda, masaları gezen Pektaş, davetliler ile bir süre sohbet etti. Şehit ailelerinin sorunlarını dinleyen Pektaş, "Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan kıymetli aileleri, gazilerimiz ve muhtarlarımızla iftar programında bir araya geldik. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yadettik. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

Programa Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, savcı ve hakimler ile kurum amirleri de katıldı.







