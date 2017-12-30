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Kaymakam Pektaş, okulları gezdi

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde Kaymakam Vekili Akif Pektaş, ilçedeki okulları ziyaret etti.Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun ve şube müdürleriyle okulları gezdi.İlk olarak Gemerek Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Pektaş...

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:39
Kaymakam Pektaş, okulları gezdi
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SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde Kaymakam Vekili Akif Pektaş, ilçedeki okulları ziyaret etti.

Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun ve şube müdürleriyle okulları gezdi.

İlk olarak Gemerek Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Pektaş ve beraberindekiler, okulun eksiklerini ve yapılması gereken çalışmaları tespit etti.

Pektaş, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları da gezen Pektaş öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Pektaş, daha sonra ilçedeki diğer okulları gezdi.

Ziyaretlerde Belediye Başkanı Mustafa Demir de hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Gemerek
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