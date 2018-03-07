Kaymakam Pektaş, okul inşaatını inceledi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, ilçede yapımı devam eden Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Yıldırım Mahallesi'nde depreme dayanıksız raporu üzerine yıkımı yapılan okulun yerine yenisinin yapımına başlandı.
Okulu gezen Kaymakam Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'den bilgi aldı.
Pektaş, yaptığı açıklamada, okulun, 4 katlı, 16 derslikli olacağını ve 13 bin 500 metre kapalı alana inşa edildiğini söyledi.
Pektaş, alana 4 ayrı bölümden oluşan atölyelerin de yapılacağını belirtti.
Okulun 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi bekleniyor.
Ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir da hazır bulundu.