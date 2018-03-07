Kaymakam Pektaş, okul inşaatını inceledi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, ilçede yapımı devam eden Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.Yıldırım Mahallesi'nde depreme dayanıksız raporu üzerine yıkımı yapılan okulun yerine...