Kaymakam Pektaş, halk kütüphanesini inceledi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, ilçede yapımı tamamlanan ve tefrişat çalışmalarına başlanılan halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Pektaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ve İlçe Sağlık Müdürü Cihat Özdamar ile Yıldırım Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kütüphaneyi inceledi.

Kütüphane memuru Celil Kuşçu’dan gelinen son nokta hakkında bilgi alan Pektaş, kütüphanenin kısa bir süre içerisinde hizmete gireceğini belirtti.

Öğrencilerin daha kolay ulaşım sağlayacağı, ders çalışma, kitap okuma ve kitaplık bölümlerinin bulunduğu kütüphane, 200 metrekaresi kapalı olmak üzere 625 metrekare alana inşa edildi.

