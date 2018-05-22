Kaymakam Pektaş başarılı sporcuları ödüllendirdi

SİVAS (AA)- Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Gürün Öğrenme Şenliği kapsamında düzenlenen atletizm, bocce, disk atma, voleybol ve masa tenisi yarışmalarında derece eden sporcular, Pektaş'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Pektaş, Şarkışla'dan çok güzel gençler çıkacağına ve ülkenin değişik yerlerinde, değişik hizmetlerle, sancağı daha da yükseklere çıkaracaklarına inandığını belirtti.



Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Pektaş, “Bundan sonraki hayatınızda hem eğitim hem de sportif kültürel alanda her türlü başarıyı yakalarsınız. Tabi bunun için de çok çalışmak gerektiğini hepiniz biliyorsunuz.” dedi.

Pektaş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Şarkışla Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, beden eğitimi öğretmenleri Süleyman Erdoğan, Erkan Şahin ve Yasin Öztürk de yer aldı.