Kaymakam Partal yangında hasar gören camiyi inceledi

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Akşar köyünde yangında hasar gören camide incelemede bulundu.

Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya ile köye giden Partal, camide yürütülen onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Partal, devlet olarak her türlü destek vereceklerini belirtti. Partal, caminin onarımı konusunda köylülerden de destek beklediklerini ifade etti.

İlçe Müftülüğü olarak başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 10 bin lira nakdi yardım toplandığını belirten Partal, Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğünün de kereste desteği sağlayacağını aktardı.

Yangında hasarın büyük olduğunu belirten köy muhtarı Hüseyin Şimşek ise el birliği ile camiyi kısa sürede ibadete açmak istediklerini söyledi.

Şimşek, köy yemekhanesinin geçici olarak camiye dönüştürüldüğünü ve ibadetlerin burada yapıldığını dile getirdi.