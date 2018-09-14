Kaymakam Öztürk için veda yemeği düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinden Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine atanan Kaymakam Emre Öztürk için veda yemeği verildi.

Bozkır Kaymakamlığından Kofçaz Kaymakamlığına atanan Öztürk için Belediye Düğün Salonunda veda yemeği düzenlendi.

Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul’da büyümüş birisi olarak Toroslar'da yer alan şirin Bozkır ilçesinde birçok iyi anı biriktirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 yıl yaptığımız görevde ilçemize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Faaliyetlerimizde beraber çalıştığımız Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün’e, mahalle muhtarlarımıza, ilçemizdeki kurum ve kuruluşların amir ve memurlarına ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ederim."