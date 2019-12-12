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Kaymakam öğrencilerle kitap okudu
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Ailemle Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında ilçenin Kaymakamı Aydın Erdoğan öğrencilerle kitap okudu.Proje çerçevesinde Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci pansiyonunu ziyaret...
Genel 12.12.2019, 13:43
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Ailemle Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında ilçenin Kaymakamı Aydın Erdoğan öğrencilerle kitap okudu.
Yarım saat kitap okuma etkinliği sonrası öğrencilerle çay içerek, kitaplar üzerine bir süre sohbet eden Kaymakam Erdoğan daha sonra pansiyondan ayrıldı.
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