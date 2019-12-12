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Kaymakam öğrencilerle kitap okudu

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Ailemle Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında ilçenin Kaymakamı Aydın Erdoğan öğrencilerle kitap okudu.Proje çerçevesinde Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci pansiyonunu ziyaret...

Genel 12.12.2019, 13:43
Kaymakam öğrencilerle kitap okudu
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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Ailemle Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında ilçenin Kaymakamı Aydın Erdoğan öğrencilerle kitap okudu.

Proje çerçevesinde Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci pansiyonunu ziyaret eden Kaymakam Aydın Erdoğan beraberinde gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve öğrencilerle kitap okudu.

Yarım saat kitap okuma etkinliği sonrası öğrencilerle çay içerek, kitaplar üzerine bir süre sohbet eden Kaymakam Erdoğan daha sonra pansiyondan ayrıldı.

#Ailemle Birlikte Okuyoruz #kaymakam eRDOĞAN #Kaymakam Erdoğan
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